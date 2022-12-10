Kilis'te kamyonet yangını, okul çatısına sıçradı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, park halindeki kamyonette çıkan yangın, okulun çatısına sıçradı. Kısa süreli paniğe neden olan yangını itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü.

Mısırcık Mahallesi'nde, park halindeki 27 AG 174 plakalı kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede okulun deposunun bulunduğu çatıya sıçradı. Yangını görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-12-10 12:23:06



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