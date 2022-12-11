Kilis´te 24 kaçak göçmen yakalandı; 2 gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen İ.E. ve T.H. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbeyli ilçesi Kalbursait köyünde 4, Yağız köyü kırsalında ise 20 kaçak göçmen yakalandı. Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri belirlenen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen İ.E. ve T.H.'yi ise gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-12-11 12:53:15



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