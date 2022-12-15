Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 DEAŞ terör örgütü üyesinden 5´i, tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, daha önce DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren 6 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları örgüt üyelerini operasyonla yakalayıp, gözaltına adı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 örgüt üyesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, daha önce DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-12-15 17:31:49



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