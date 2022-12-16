Kilis'te içme suyu hattı çalışmalarında göçük: 2 işçi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, içme suyu hattı çalışmalarında göçük meydana geldi; toprak yığını altında kalan işçiler Bayram Yıldız (55) ve Hasan Çelik (56), hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında, göçük meydana geldi. İşçiler Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla 2 işçi, toprak altından çıkarıldı. Sağlık durumları kritik olan ve ilk müdahale sonrası ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız ile Çelik, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-12-16 16:27:05



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