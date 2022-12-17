Kilis´te göçükte kalan 2 işçi toprağa verildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte kalan işçiler Bayram Yıldız (55) ve Hasan Çelik (56), toprağa verildi.
Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattının çalışmaları sırasında dün göçük meydana geldi. İşçiler Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, toprak yığını altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Yıldız ve Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşçiler için bugün Geçitboyu köyünde cenaze namazı kılındı. Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ve diğer yetkililer ile ailelerin katıldığı cenazede kılınan namaz sonrası Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, köy mezarlığında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-12-17 12:21:53
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