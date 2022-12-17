Kilis'te 57 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör şüphelisi gözaltına alındı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te jandarma ekiplerince 57 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan, Geçerli, Karacurun ve Uğurlar köylerinde yaptığı çalışma ile 57 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-12-17 19:13:25
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