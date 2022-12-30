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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağabeyini öldürdükten sonra annesinin mezarının başında intihar etti

DHA

Ağabeyini öldürdükten sonra annesinin mezarının başında intihar etti


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, aralarında arazi anlaşmazlığı olan ağabeyi Barış Çelik'i (38) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Çelik (33), ardından mezarlığa gidip annesinin mezarının başında intihar etti.
Olay, öğleden sonra Elbeyli içesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Köy korucusu olan Mehmet Çelik, caddede arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu çiftçilik yapan ağabeyi Barış Çelik ile karşılaştı. Çıkan tartışma sırasında öfkelenen Mehmet Çelik yanındaki tabancayla ağabeyine ateş edip kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Barış Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK
Polis, kaçan Mehmet Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin aradığı Çelik, Elbeyli İlçe Mezarlığı'nda annesi Asiye Çelik'in mezarının yanında başından vurulmuş halde bulundu. Çelik'in ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi. 
Çelik kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-12-30 16:17:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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