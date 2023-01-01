Kilis'te minibüs dereye uçtu; 6 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'in Polateli ilçesinde dereye uçan minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Taşlıalan Mahallesi'nde meydana geldi. Osman İpek'in kullandığı 06 DC 8401 plakalı minibüsün sürücüsü, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücünün hakimiyetinden çıkan minibüs, dereye uçtu. Kazada sürücünün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-01 11:50:03



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