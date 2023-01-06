Kilis'te 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, 2022 yılında 1548 kaçak göçmen yakalanırken, 99 organizatörlük şüphelisi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022'de sınır hattı bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, Ocak-Aralık aylarında 1548 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı edildi. Jandarma ekipleri, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 99 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin geçişleri sırasında kullanıldığı belirlenen 43 farklı marka ve plakalı araç, 7 termal gece ve gündüz dürbünü ile 4 el telsizine de el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-06 13:18:56



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