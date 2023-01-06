Kilis'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Murat Höyüğü köyünde meydana geldi. Abdulkadir Yüksel Kınacı (78) zeytinlikte çalışma yaparken, kullandığı 79 AE 690 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kınacı'dan bir süre haber alamayan yakınları bahçeye gitti. Devrilen traktörün altında kalan Kınacı'yı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kınacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kınacı'nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-06 23:15:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.