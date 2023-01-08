Kilis´te, 230 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sınır hattının farklı noktalarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan kaçak göçmenler bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler düzenlediği 9 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş yapan 230 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Suriye uyruklu olduğu saptanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 organizatör ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-08 19:29:14



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