Kilis´te, 230 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis´te, 230 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

DHA

Kilis´te, 230 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sınır hattının farklı noktalarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan kaçak göçmenler bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler düzenlediği 9 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş yapan 230 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Suriye uyruklu olduğu saptanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 organizatör ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-01-08 19:29:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te 230 düzensiz göçmen yakalandı
İYİ Parti Kilis İl Başkanlığına Ağa Gündoğmuş yeniden seçildi
YEREL HABERLER İYİ Parti Kilis İl Başkanlığına Ağa Gündoğmuş yeniden ...
(Görüntülü) KİLİS&#039;TE, ZEYTİNLİKTE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KİLİS'TE, ZEYTİNLİKTE DEVRİLEN ...
Kilis'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Kilis'te, zeytinlikte devrilen traktörün altında ...
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kilis'te jandarmanın yakaladığı 1548 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kilis'te jandarmanın yakaladığı 1548 düzensiz göçmen ...
Kilis'te 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te 1 yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.