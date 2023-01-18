Kilis´te 31 kaçak göçmen yakalandı

Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tosyalı Mahallesi´ndeki evde kaçak göçmenler bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla eve düzenlenen operasyonda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriyeli 31 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ismi açıklanmayan 1 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-18 10:43:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.