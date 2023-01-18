Kilis´te 31 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tosyalı Mahallesi´ndeki evde kaçak göçmenler bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla eve düzenlenen operasyonda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriyeli 31 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ismi açıklanmayan 1 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-01-18 10:43:37
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