Kilis´te 48 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, jandarma ekiplerince 48 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan minibüs ile hafif ticari araçta Suriye'den yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 48 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla minibüs ve hafif ticari araç sürücüleri gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-18 13:50:56



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