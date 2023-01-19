Kilis'te, arazide brandanın altına gizlenmiş halde 50 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 50 kaçak göçmen, arazide brandanın altına gizlenmiş halde yakalandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Suriye sınırındaki arazide brandanın altına gizlenmiş, aralarına kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-01-19 20:45:01
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