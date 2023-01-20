Suriye'den PKK/YPG'li teröristlerce ateşlenen 8 roket mermisi Öncüpınar sınır bölgesine düştü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerce atılan 8 roket mermisi, boş araziye düştü.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden, PKK/YPG'li teröristlerce akşam saatlerinde ateşlenen 8 roket mermisi, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Saldırının ardından güvenlik güçlerince tespit edilen, roketlerin ateşlendiği bölgedeki PKK/YPG'li teröristler; sınır hattında konuşlu zırhlı birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği de yaşanan gelişme sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından 20.01.2023 tarihinde saat 17.50 sularında Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis´te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-20 20:23:07



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