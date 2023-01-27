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Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

DHA

Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A.C. ve C.A.'yı, Kilis ve Konya'da düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Jandarmada yapılan sorgulamalarına şüphelilerden C.A.'nın örgütte 1303 ile 2016 yılları arasında finansman sorumlusu olarak üst düzey yöneticilik yaptığı belirlendi. C.A.'nın emrinde 100 kadar terörist bulunduğu aynı zamanda el yapımı patlayıcı ve silah yapımında uzman olduğu da saptandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. tutuklanırken, M.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-01-27 20:57:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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