Kilis'te, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğt ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerdeh 3'ü tutuklandı 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-01-30 18:23:19



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