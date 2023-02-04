Kilis'te DEAŞ operasyonuna 1 gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Suriye uyruklu M.M., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği belirtilen M.M.'nin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldığı şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. M.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-02-04 14:08:46



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