Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (15)

'KİLİS'TE ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI: 22 ÖLÜ, 466 YARALI'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te arama faaliyetlerinin sona erdiğini ve enkaz altında kimsenin kalmadığını söyledi. Bakan Muş, Kilis Valiliği'nde yaptığı açıklamada, çok boyutlu bir doğal afet ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. Kilis'te, depremde 466 kişinin yaralandığını belirten Bakan Muş, "Bunların şu an itibarıyla 30'u serviste, 14'ü yoğun bakımda. Geri kalan vatandaşlarımız taburcu edilmiş durumda. 22 vefat var Kilis'imizde. Buradaki 10 vatandaşımız Kilis'te ikamet eden, 12 vatandaşımız da diğer illerden buraya gelen ve vefat eden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları yürütülmekte. An itibarıyla yapılan tespitlerde 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık durumda olduğu ilgili birimlerce tespit edilmiş durumdadır" diye konuştu.

Kilis'te hayatın yavaş yavaş normale döneceğini vurgulayan Bakan Muş, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmasını istedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, daha sonra Kilis'te, depremde hayatını kaybeden Yakup ve Veysel Çetin isimli kardeşlerin cenaze törenlerine katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-02-07 19:34:04



