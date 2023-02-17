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Sarıgül: AFAD'ı bu depremde yetersiz bulabiliriz ama tahrip edemeyiz

DHA

Sarıgül: AFAD'ı bu depremde yetersiz bulabiliriz ama tahrip edemeyiz


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis'i ziyaretinde, "AFAD´ın başındakileri liyakat yönünden eleştirebiliriz, AFAD´ı bu depremde yetersiz bulabiliriz ama tahrip edemeyiz" dedi.  
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Kilis'i ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, 'Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı' kurulması gerektiğini dile getirip, yaşanan her deprem sonrası 'Deprem kendini hatırlatıyor' diyerek bu önerilerini tekrarladıklarını kaydetti. Sarıgül, ''Bölgede hayatı olabildiği kadar normale döndürmek için çalışmamız gerekiyor. Halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak, kış şartlarından koruyacak şekilde barınmalarını sağlamak, ondan sonra da geçici iskana geçmemiz lazım. Deprem bölgesinde planlama yapmadan inşaatlara başlanması doğru değildir. Elbette ki bir an önce hayat normale dönsün, insanlar evlerine kavuşsun isteriz ama bunu en sağlıklı ve doğru şekilde yapmak zorundayız. Şehirlerimizin depreme dayanıklılığını, mimarisini, tarihi dokusunu, sosyal ve ekonomik gelişmesini öngörerek planlamamız lazım. 'Kızılay', 'AFAD', 'Ahbap', 'Babala' diye ayrımcılık yapılıyor olmasını doğru bulmuyoruz. Kızılay, orayı yönetenlerin değil hepimizin Kızılay´ıdır. Yönetimler gider, Kızılay kalır. AFAD, tüm yurttaşlarımızın vergileriyle çalışan bir devlet kurumudur. AFAD´ın başındakileri liyakat yönünden eleştirebiliriz, AFAD´ı bu depremde yetersiz bulabiliriz ama tahrip edemeyiz. Devleti yönetenler, yetki kıskançlığı yapmadan uzanan her eli tutmak zorundadır. Merkezi ve yerel idareler, bir bütün olarak hareket etmelidir. Ülkeyi yönetenler ve parti liderleri, siyasi kaygılarını bir kenara bırakmalıdır. Öfke, nefret ve tehdit diliyle bir yere varamayız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-02-17 13:39:22

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