Suriyeliler 'deprem' izni ile ülkelerine gidiyor



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 depremin yıkıma yol açtığı Suriye'de hayatını kaybedenlerin Türkiye'de yaşayan yakınları, izinle Suriye'ye gidiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'de 11 ilin yanı sıra Suriye'de de yıkım ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketinin ardından iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye gelen çok sayıda sığınmacı Suriye'ye gitmik için Kilis Valiliğine başvuruda bulundu. Başvuruları değerlendiren valilik, depremzede yakını Suriyelilerin, 6 ay süreyle ülkelerine gitmelerine izin verdi. Verilen iznin ardından çok sayıda Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Sınır kapısından şu ana kadar 1500 Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-02-19 14:47:27



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