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Bakan Özer: 10 ildeki eğitim kararını yarın açıklayacağız (2)

DHA

Bakan Özer: 10 ildeki eğitim kararını yarın açıklayacağız (2)


KİLİS'TE İNCELEMELERDE BULUNDU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen Kilis'te de incelemelerde bulundu. Bakan Özer, Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Nurdağı İslahiye'yi gezdik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 10 ilde okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Şimdi ise Kilis'teyiz. Kilis'in o büyük depremde hızlı bir şekilde toparlandığını görmekten, gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Valim ve Belediye Başkanımıza milletvekillerimize ve tüm kurum temsilcilere şükranlarımı sunuyorum, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş arkadaşımız ilk başlangıç günlerinden beri bu süreçleri koordine etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bugünler hızlı bir şekilde geçer. Biliyorsunuz pazartesi günü 71 ilde okullarımız açılıyor, eğitim-öğretime başlıyor. Şu an itibarıyla 54 bin 282 öğrencimiz diğer illere nakledildi. Bakanlık olarak bir imkan daha getirdik. Bu öğrencilerin de istemeleri durumda, pansiyonlarımızda rahat bir şekilde kullanabilecekler. İnşallah yarından sonra bu 10 ilimizdeki eğitim öğretimin nasıl olacağıyla ilgili kapsamlı bir açıklamayla sizlerle paylaşacağım."Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-02-19 17:51:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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