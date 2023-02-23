Temizlik işçinin başına, depremden etkilenen binanın sıva parçaları düştü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te temizlik yaparken başına depremden etkilenen binanın dış sıva parçaları düşen belediye personeli yaralandı; o anlar kameraya yansıdı.

Şehitler Mahallesi'nde temizlik yapan Kilis Belediyesi personeli Süleyman Kaya'nın başına, depremden etkilenen 5 katlı binanın dış sıva parçaları düştü. Yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-02-23 12:13:46



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