Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis'te

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Kilis'e geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Akar, Kilis Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Akar ve beraberindekiler Kilis'ten ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-02-23 19:30:23



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