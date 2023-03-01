Depremlerden etkilenen Kilis'te, öğrenciler dersbaşı yaptı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te, yaklaşık 52 bin öğrenci için ders zili çaldı.
Kentte yaklaşık 52 bin öğrenci, deprem felaketinin ardından dersbaşı yaptı. Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi ile Umut İlkokulu'nda da öğrenciler, bahçede vakit geçirdi, oyunlar oynadı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "1 Mart itibarıyla ilimizdeki bütün okullarda eğitim-öğretime, 52 bin öğrencimiz ile başlamış durumdayız. Kilis'te eğitim-öğretim dönemi başladı. Bütün okullarımız son derece güvenli ve sağlamdır. Velilerimiz, öğrencilerini gönül rahatlığ ile okullara gönderebilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-03-01 13:27:34
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