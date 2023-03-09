Kilis´te hasarlı minareleri yıkılan camiler, ramazanda ibadete açılacak

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Kilis'te, hasar gören cami minarelerinin kontrollü yıkımına devam edildi. Minareleri yıkılan camilerin, tadilat sonrası ramazanda ibadete açılacağı belirtildi.
Kilis Belediyesi ekiplerince depremde hasar gören 13 cami minaresi, kontrollü olarak yıkılıyor. Son olarak Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan Ekrem Çetin Camisi'nin minaresi, güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkıldı. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu, minareleri yıkılan camilerin, restorasyon ve tadilatının tamamlanarak ramazan ayında ibadete açılacağını kaydetti. Öte yandan kırsal bölgelerdeki hasarlı camilerin yıkım ve restorasyon işlemlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütüleceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-03-09 15:02:43
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