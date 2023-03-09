Bakan Kirişci:11 ilimize 5 milyar liralık destek sağlıyoruz (2)



'ŞAP HASTALIĞI GÜNDEMİMİZDE'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında Kilis Ticaret Odasında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Vahit Kirişci, şap hastalığının gündemlerinde olduğunu ve bununla ilgili üretilen aşıların ise büyükbaşlarda kullanılacağını söyledi.

Kirişci, "Şap hastalığıyla ilgili Irak´ta belirtiler ortaya çıkınca bu konuda Avrupa Birliği´nin fili efem diye adlandırdığı bir birimi bu çerçevede bir koordinasyon çalışmasını başlatıyor ve bu koordinasyon çalışması sonunda Türkiye´de de bu hastalığın endişesi oluşuyor. Buradan hareketlerde bizim şap enstitümüz Ankara´da bu hastalıkla ilgili incelemeler başlatıyor ve bu çerçevede yürüdüğümüz çalışmalar noktasında bizim sat iki olarak serotipi bir hastalık olduğu bununla ilgili ilerleyen süreçte konu büyümeden gerekli tedbirleri almamız konusunda bakanlık olarak çalışmamız gündeme gelmiş oldu. Tabii burada önemli olan bu hastalığa karşı gerekli aşının memen hızla üretilmesiydi, bu aşı üretimi çalışmalar şu anda tamamlanmış durumda bu akşam itibariyle de bu hastalığın erodike edilmesi adına bu büyük başlarda olan hastalık aşılama faaliyetlerinin yürütülmesi için bu aşılar kullanılmış olacak. Tabii ki Türkiye bir taraftan Avrupa birliğiyle Avrupa´nı kendi birimleriyle hayvan sağlığıyla ilgili birimler noktasında, sürekli temas halinde bu çerçevede 8 Mart günü, doğrudan bilgilenmiş durumda bunun gereği olan aşılar üretildi. Aşılar büyükbaşlarda kullanılacak bununla da hastalık kontrol edilecek" dedi.

'İLK GÜNDE YAŞADIKLARIMIZI GERİDE BIRAKTIK'

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde yaraların sarıldığını belirterek, yapılan tarımsal desteklerden bahsetti. Bakan Kirişci, depremin ilk gününde yaşananların geride kaldığını anlatarak şöyle dedi:

"Bakanlık olarak başlangıçta 5 bin araç 15 bin personelimizle vatandaşımızın hemen yanı başında olmanın gayreti içerisinde olduk. Yaraları sarmak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizin birinci vazifesi oldu. Depremin üzerinden 32 gün geçti. Hamdolsun, ilk günde yaşadıklarımızı, bugün geride bırakmış durumdayız. 13 milyar 832 milyon TL´lik destek ödemeleri çiftçilerin hesabına geçti. Bunun 3,4 milyar lirası 11 ilimize ait. Kilis´te ait 65 milyon liralık ödeme de Kilisli çiftçilerimizin hesabına geçmiş oldu. 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın diye 1,5 milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. 11 ile dağıtılan 3.4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu."Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-09 19:52:02



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