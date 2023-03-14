Jandarmanın yakaladığı 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS jandarma ekiplerinin Gaziantep ve Adana'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterip, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 2 şüphelinin Gaziantep ile Adana'da olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma, belirlenen adreslere baskın yaptı, 2 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslere yapılan baskında ayrıca çok dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-14 13:53:56



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