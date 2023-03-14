Kilis'te otomobil, dereye uçtu: 3 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

Kaza, Kilis-Elbeyli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Osman N. yönetimindeki 33 N 4737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar atıp, yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Osman N. ile yanında bulunan eşi Ayşe ve kızı Elif Nur N. yaralandı. Aile, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-14 17:01:19



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