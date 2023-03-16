Kilis´te yakalanan 1 DEAŞ'lı tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 1 DEAŞ terör örgütü üyesi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olan ve örgüt mensuplarıyla irtibat halinde olduğu belirlenen, ismi açıklanmayan 1 kişiyi operasyonla yakaladı. DEAŞ üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-16 16:30:25



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