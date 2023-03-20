Kilis'te 30 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapan 30 kaçak göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak geçiş ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, devriye görevi sırasında Elbeyli ilçesi yakınlarında sınırı kaçak geçen grubu fark etti. Ekipler tarafından durdurulan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriye uyruklu göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-20 11:21:59



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