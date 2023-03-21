Kilis´te depremde hasar gören caminin duvarı yıkıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, depremde hasar gören Akcurun Cami'sinin duvarı yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara yol açtığı Kilis'te, Karali Mahallesi'nde yapılan kontrolde ağır hasarlı olduğu belirlenen ve ibadete kapatılan Akcurun Camisi'nin yan duvarı aniden yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polis şerit çekerek önlem alırken, belediye ekipleri enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-03-21 17:50:29
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