DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheliye gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen 2 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağlayan 2 şüpheli, tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-24 11:05:38



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