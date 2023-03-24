Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü TIR'a çarptı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde KilisHatay karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen L.S. yönetimindeki 55 GR 233 plakalı TIR, Sapkanlı Göleti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 27 YS 134 plakalı konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın ön kısmı konteynerlerin içine girerken, yaralanan sürücü L.S. ile yanında bulunan M.K. ve A.K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-03-24 21:21:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.