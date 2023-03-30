Kilis'te ağır hasarlı binalar yıkılıyor

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremleri etkilediği Kilis'te, yapılan denetimlerde 44 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Kimsenin girmesine izin verilmeyen ağır hasarlı evlerin yıkımına da başlandı. Şıhlar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil ev, bugün belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Kentte bugüne kadar 20 hasarlı yapımının yıkımının gerçekleştiği, kalan 24 yapının ise ilerleyen günlerde yıkılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-03-30 12:25:33



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