Kilis´te, DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte, Suriye´de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen ve faaliyetlerini devam ettirme arayışında olan şüpheliyi belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-03-31 15:09:43
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