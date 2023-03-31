Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz (3)

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KİLİS'TEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından otobüs ile havalimanına hareket etti. Erdoğan, güzergah üzerinde bulunan vatandaşlara el sallayarak selam verdi, çocuklara da oyuncak dağıttı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kilis KİLİS, (DHA)

2023-03-31 21:00:01



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