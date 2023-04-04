Kilis'te 40 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 40 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Suriye sınır hattında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Karacurun, Kalbursait, Çıldıroba, Uğurlar ve Çangallı köylerinden yurda kaçak giriş yapan 40 göçmeni yakaladı. Göçmenler, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarma ayrıca kaçak girişleri organize eden A.K., M.D. ve M.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-04-04 10:10:38



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