Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun kuyuda beline briket bağlı cesedi bulundu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, önceki gün okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu. Ev sahibi H.B. gözaltına alındı.
İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek´in cansız bedenine ulaştı. Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek´in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.´yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-04-06 09:20:27
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