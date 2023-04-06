Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun kuyuda beline briket bağlı cesedi bulundu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kilis'te, kayıp olarak aranırken ailesinin yaşadığı sokakta, bir evin avlusundaki su kuyusunda cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Gina Mercimek'in cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Küçük kızın cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'taki Alaaddini Osmani Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Gina Mercimek, burada toprağa verildi.
Su kuyusunun bulunduğu evin sahibi olan H.B.'nin ardından, olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.A. isimli kişi de gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-04-06 15:00:39
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