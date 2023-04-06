Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun kuyuda beline briket bağlı cesedi bulundu (3)

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2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kilis'te, kayıp olarak aranırken bir evin avlusundaki su kuyusunda cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan evin sahibi H.B. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye getirildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-04-06 17:02:18



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