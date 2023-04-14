Kilis'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.E.C. jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari İ.E.C.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, adresini belirlediği İ.E.C.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Firari İ.E.C., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-04-14 12:21:47
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