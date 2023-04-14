Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü (2)

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ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-04-14 16:31:42



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