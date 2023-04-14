Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü (3)- Yeniden

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Kilis'te ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük gürültüyle çöktü. Paniğe yol açan olay sonrası ekipler tarafından enkazda arama çalışması yapıldı.
Olay, öğleden sonra sonrası Şeyh Sakıp Mahallesinde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yapılan incelemede 6 katlı Nedim Apartmanının ağır hasarlı olduğu belirlendi. Denetimin ardından bina boşaltıldı.
BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ
Bugün öğleden sonra bina bir anda büyük gürültüyle çöktü. Paniğe yol açan olayın ardından ihbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşlar binada hurdacılar bulunduğunu söylemesi üzerine enkazda arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra bina enkazında olduğu söylenen hurdacılara ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasında da enkazda kimseye rastlanmaması üzerine aramakurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
Olay yerine gelen Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da çalışmaları takip etti ve enkazın en kısa sürede kaldırılacağını ifade etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-04-14 20:57:51
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