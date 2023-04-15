Devrilen motosikletteki anne öldü, oğlu yaralandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Yusuf Soğcaklı (18) yaralandı, annesi Güldane Soğcaklı (48) ise hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çınar köyü yakınlarında meydana geldi. Annesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönen Yusuf Soğcaklı´nın kontrolünü yitirdiği motosiklet, şarampole devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güldane Soğcaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Yusuf Soğcaklı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-04-15 13:50:00
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