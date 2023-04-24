Tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, freninin boşaldığı öne sürülen tanker, kırmızı ışıkta duran 3 araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Abdi Bulut Mahallesi´nde meydana geldi. Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü´ne ait Mustafa U. yönetimindeki 79 AC 608 plakalı su tankeri, iddiaya göre freni boşalınca kırmızı ışıkta bekleyen minibüs, otomobil ve hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu. Araçlar, çekiciyle bölgeden kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-04-24 14:14:57



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