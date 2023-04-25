Kilis´te ağır hasarlı 2 katlı boş binanın bir kısmı çöktü



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, ağır hasarlı 2 katlı boş binanın bir bölümü çöktü. .

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Tabakhane Mahallesi´ndeki 2 katlı binanın bir kısmı, sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Kilis Vali Yardımcısı Kemal Balaban da olay yerine gelerek, duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-04-25 12:34:49



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