Kilis´te, 2 DEAŞ'lı tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösterdikten sonra, Türkiye'ye giriş yaparak faaliyetini devam ettirme arayışında olan 2 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler, Antalya ve Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-05-08 14:12:19



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