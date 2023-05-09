Ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te 2 katlı bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Şehitler Mahallesi'nde öğle saatlerinde 2 katlı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ayakta müdahale edildi.

Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangın ile ilgili, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-05-09 17:56:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.