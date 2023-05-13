Kilis'te, inşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, inşaat müteahhidi Rıdvan Kaplan (56), evinde 6 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Kilis'te müteahhitlik yapan Rıdvan Kaplan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kaplan'ın oturduğu Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren ekipler, Rıdvan Kaplan'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun farklı yerlerinden 6 kez bıçaklandığı saptanan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaplan'ın cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-05-13 18:24:38



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